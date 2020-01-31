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31 января • обновлено в 02:54
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Знаменитая фитнес-модель снялась голой, зашнуровав зону бикини

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Знаменитая американская фитнес-модель Николь Амато решила принять участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом.

36-летняя уроженка Гавайев похвасталась своим достаточно откровенным рисунком, сразив поклонников. Девушка представила свою промежность в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом интимном месте

"Как вы думаете, меня выберут? Я слышала, что будет конкурс красоты на лучшей вечеринке перед Super Bowl Sunday".

Супербоулом в американском футболе называется финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки красавицы.

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

Николь Амато

Николь Амато

@bodybynixx

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Автор
Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Место
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну эта хоть на лицо нормальная
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