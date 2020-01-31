Знаменитая фитнес-модель снялась голой, зашнуровав зону бикини

Знаменитая американская фитнес-модель Николь Амато решила принять участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом.

36-летняя уроженка Гавайев похвасталась своим достаточно откровенным рисунком, сразив поклонников. Девушка представила свою промежность в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом интимном месте

"Как вы думаете, меня выберут? Я слышала, что будет конкурс красоты на лучшей вечеринке перед Super Bowl Sunday".

Супербоулом в американском футболе называется финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки красавицы.

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Николь Амато @bodybynixx

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные бразильские модели Валерия Пачеко и Ари Кларк устроили откровенную провокацию для своих подписчиков в Instagram.

Фитоняшки на природе организовали совместную обнаженную фотосессию.

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