Знаменитая фитнес-модель снялась голой, зашнуровав зону бикини

Знаменитая американская фитнес-модель Николь Амато решила принять участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом.
36-летняя уроженка Гавайев похвасталась своим достаточно откровенным рисунком, сразив поклонников. Девушка представила свою промежность в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом интимном месте
"Как вы думаете, меня выберут? Я слышала, что будет конкурс красоты на лучшей вечеринке перед Super Bowl Sunday".
Супербоулом в американском футболе называется финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки красавицы.
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Николь Амато
@bodybynixx
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные бразильские модели Валерия Пачеко и Ари Кларк устроили откровенную провокацию для своих подписчиков в Instagram.
Фитоняшки на природе организовали совместную обнаженную фотосессию.
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