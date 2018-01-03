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Знаменитая фитнес-модель "случайно" выложила в сеть свои голые селфи

8.1тЧитать новость на украинском

Американская фитнес-модель Аспен Рей оказалась в эпицентре внимания фанатов после того, как в сеть попали ее полностью обнаженные селфи. 27-летняя девушка, у которой более 350 000 подписчиков в Instagram заявляла, что стала жертвой интернет-злоумышленников и эти снимки не предназначались широкой общественности.

Однако дотошные фанаты выяснили, что красотка отличается любовью к откровенным фотосессиями, и вероятней всего специально слила кадры для повышения своей популярности.

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Знаменитая фитнес-модель снялась полностью обнаженной

Отметим, что Аспен давно сама себя обеспечивает. Будучи студенткой она сама себе купила "Форд Мустанг Шелби". Сейчас Рей выступает в категории бодифитнес американской федерации NPC.

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Аспен Рей

Instagram

Ранее "Обозреватель" сообщал, что хакеры слили в интернет голые снимки фитоняшки, прославившейся огромной грудью.

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