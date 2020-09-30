Знаменитая фитнес-модель с трудом вместила грудь в бикини и обратилась к подписчикам

Знаменитая фитнес-модель Люсия Яворчекова сфотографировалась в крошечном черном бикини и обратилась к своим подписчикам в Instagram.

"Отличные новости для моих фанатов! Я создала аккаунт на сайте OnlyFans, поэтому давайте познакомимся поближе", – подписала снимок девушка.

Отметим, что OnlyFans – сервис, на котором люди самостоятельно создают контент, зачастую эротического характера, и зарабатывают деньги за счет ежемесячных платежей от "фанатов" и оплаты за просмотры.

Яворчекова родилась в Словакии и занималась велосипедным спортом, прежде чем стать моделью. Дебютировав в новом амплуа в 2007 году, она медленно, но уверенно пришла к успеху. Сейчас на ее Instagram подписаны 1,7 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова снялась полностью обнаженной на диком пляже.