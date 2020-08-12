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Знаменитая фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Знаменитая фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес

Американская фитнес-модель Хоуп Бил произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, разместив фотографию топлес.

Снимок, на котором 31-летняя уроженка Техаса демонстрирует свои формы, вызвал бурю эмоций у подписчиков.

Девушка выложила фотографии у себя в Instagram и получила в ответ огромное количество комплиментов от своей 1,4-миллионной армии фанатов. В интернете Хоуп получила неофициальное звание фитоняшки с идеальной грудью.

Хоуп Бил топлес

Хоуп Бил топлес Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил на берегу океана

Хоуп Бил на берегу океана Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил на фоне отеля

Хоуп Бил на фоне отеля Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил в кресле

Хоуп Бил в кресле Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил в купальнике

Хоуп Бил в купальнике Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил в волнах

Хоуп Бил в волнах Instagram Хоуп Бил

Ранее Хоуп Бил снялась полностью обнаженной, показав снимок в Instagram. Спортсменка попозировала без одежды на одном из внешних душей в отеле Тулума (Мексика).

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