Знаменитая фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлес

Американская фитнес-модель Хоуп Бил произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, разместив фотографию топлес.

Снимок, на котором 31-летняя уроженка Техаса демонстрирует свои формы, вызвал бурю эмоций у подписчиков.

Девушка выложила фотографии у себя в Instagram и получила в ответ огромное количество комплиментов от своей 1,4-миллионной армии фанатов. В интернете Хоуп получила неофициальное звание фитоняшки с идеальной грудью.

Хоуп Бил топлес Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил на берегу океана Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил на фоне отеля Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил в кресле Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил в купальнике Instagram Хоуп Бил

Хоуп Бил в волнах Instagram Хоуп Бил

Ранее Хоуп Бил снялась полностью обнаженной, показав снимок в Instagram. Спортсменка попозировала без одежды на одном из внешних душей в отеле Тулума (Мексика).