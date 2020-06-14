Американская фитнес-модель Джессика Уивер поразила своих подписчиков в Instagram, снявшись в обнаженной фотосессии

31-летняя калифорнийка, которая не скрывает, что 6-й размер ее бюста – это результат работы пластического хирурга, похвасталась домашними откровенными фотографиями. В кадре Джессика запечатлена голая, прикрываясь лишь руками и крохотной майкой.

Ни один из 9.5 млн фоловеров фитоняшки не остался равнодушный к такой красоте, массово "залайкав" снимки спортсменки.

Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась обнаженной

Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась обнаженной

Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась обнаженной

Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась обнаженной

Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась обнаженной

Знаменитая фитнес-модель с 6-м размером груди снялась обнаженной

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уивер выложила видео, где демонстрирует, как на ее полуголую грудь действует гравитация.