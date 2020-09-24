Знаменитая фитнес-модель с 10-м размером груди снялась топлес

Знаменитая американская фитнес-модель Джессика Уивер порадовала свою 10-миллионную армию подписчиков в Instagram, снявшись топлес.

32-летняя калифорнийка, которая после пластической операции стала обладательницей бюста 10-го размера, обнажила свое внушительное достоинство.

В кадре Джесика скинула бретельки своего оранжевого платья, прижавшись голой грудью к камню.

Как сообщал OBOZREVATEL, для Уивер это не первая съемка в стиле "ню". Ранее Джесика снялась обнаженной, поразив фоловеров.

Кроме того, фитоняшка выложила видео, где демонстрирует, как на ее полуголую грудь действует гравитация.