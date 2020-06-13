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14 июня • обновлено в 02:29
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Знаменитая фитнес-модель похвасталась фото в ультракоротком бикини

1.9т
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Знаменитая американская фитнес-модель Стефани Мари поразила своих поклонников откровенными кадрами в минималистичном купальнике.

27-летня уроженка калифорнийского городка Ирвайн выложила кадры, на которых позирует практически обнаженной. Ультракороткий бикини едва прикрывает интимные места спортсменки.

У фитоняшки около 1,7 млн подписчиков в Instagram, поэтому фотосет за несколько дней собрал около 60 тысяч "лайков".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить идеальное тело красотки.

Знаменитая фитнес-модель похвасталась сексуальным фото в ультракоротком бикини

Instagram Стефани Мари

Знаменитая фитнес-модель похвасталась сексуальным фото в ультракоротком бикини

Instagram Стефани Мари

Знаменитая фитнес-модель похвасталась сексуальным фото в ультракоротком бикини

Instagram Стефани Мари

Знаменитая фитнес-модель похвасталась сексуальным фото в ультракоротком бикини

Instagram Стефани Мари

Знаменитая фитнес-модель похвасталась сексуальным фото в ультракоротком бикини

Instagram Стефани Мари

Знаменитая фитнес-модель похвасталась сексуальным фото в ультракоротком бикини

Instagram Стефани Мари

Напомним, что ранее муж снял Стефани Мари когда она обнаженная открывала холодильник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мари вызвала бурное обсуждение в социальных сетях своей моделью купальника. Такой наряд ее поклонники сразу же назвали "голым".

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Диеты и фитнес культуризм и бодибилдинг
Персона
Стефани Мари
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