Знаменитая фитнес-модель похвасталась фото в ультракоротком бикини

Знаменитая американская фитнес-модель Стефани Мари поразила своих поклонников откровенными кадрами в минималистичном купальнике.

27-летня уроженка калифорнийского городка Ирвайн выложила кадры, на которых позирует практически обнаженной. Ультракороткий бикини едва прикрывает интимные места спортсменки.

У фитоняшки около 1,7 млн подписчиков в Instagram, поэтому фотосет за несколько дней собрал около 60 тысяч "лайков".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить идеальное тело красотки.

Instagram Стефани Мари

Instagram Стефани Мари

Instagram Стефани Мари

Instagram Стефани Мари

Instagram Стефани Мари

Instagram Стефани Мари

Напомним, что ранее муж снял Стефани Мари когда она обнаженная открывала холодильник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мари вызвала бурное обсуждение в социальных сетях своей моделью купальника. Такой наряд ее поклонники сразу же назвали "голым".

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