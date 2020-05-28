Американская фитнес-модель Джессика Уивер вызвала неподдельную бурю эмоций у многомиллионной армии подписчиков в Instagram своим соблазнительным видео.

31-летняя калифорнийка не скрывает, что внушительные объемы ее бюста – это результат работы пластического хирурга. Фитоняшка выложила видео, где демонстрирует, как на ее грудь действует гравитация.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уивер произвела настоящий фурор в социальных сетях, публикуя результаты своих тренировок в обнаженном виде.

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