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29 мая • обновлено в 03:56
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Знаменитая фитнес-модель Джессика Уивер показала трюк со своей силиконовой грудью

2.1т
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Американская фитнес-модель Джессика Уивер вызвала неподдельную бурю эмоций у многомиллионной армии подписчиков в Instagram своим соблазнительным видео.

31-летняя калифорнийка не скрывает, что внушительные объемы ее бюста – это результат работы пластического хирурга. Фитоняшка выложила видео, где демонстрирует, как на ее грудь действует гравитация.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уивер произвела настоящий фурор в социальных сетях, публикуя результаты своих тренировок в обнаженном виде.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
Персона
Джессика Уивер
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