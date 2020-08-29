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Знаменитая болельщица впечатлила поклонников необъятным декольте

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,5 т.
Даниэла Чавес

Даниэла Чавес произвела настоящий фурор.

Чилийская модель Playboy Даниэла Чавес, которая носит неофициальный титул самой знаменитой футбольной болельщицы, произвела настоящий фурор среди поклонников своим соблазнительным нарядом.

Красотка, у которой более боле 13 млн подписчиков в Instagram, снялась в пиджаке, надетым на обнаженное тело. Фанаты не смогли пройти мимо такого глубокого декольте девушки, завалив ее комплиментами и признаниями в любви.

Даниэла Чавес в пиджаке надетым на голое тело

Даниэла Чавес в пиджаке надетым на голое тело Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в белом

Даниэла Чавес в белом Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес с декольте

Даниэла Чавес с декольте Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в синем платье

Даниэла Чавес в синем платье Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в белье

Даниэла Чавес в белье Instagram Даниэлы Чавес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 34-летняя Чавес вложилась в команду из родного города и надеется помочь клубу выйти в высший дивизион страны.

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Даниэла Чавес
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