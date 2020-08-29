Знаменитая болельщица впечатлила поклонников необъятным декольте

Чилийская модель Playboy Даниэла Чавес, которая носит неофициальный титул самой знаменитой футбольной болельщицы, произвела настоящий фурор среди поклонников своим соблазнительным нарядом.

Красотка, у которой более боле 13 млн подписчиков в Instagram, снялась в пиджаке, надетым на обнаженное тело. Фанаты не смогли пройти мимо такого глубокого декольте девушки, завалив ее комплиментами и признаниями в любви.

Даниэла Чавес в пиджаке надетым на голое тело Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в белом Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес с декольте Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в синем платье Instagram Даниэлы Чавес

Даниэла Чавес в белье Instagram Даниэлы Чавес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 34-летняя Чавес вложилась в команду из родного города и надеется помочь клубу выйти в высший дивизион страны.

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