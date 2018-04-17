Знаменитая биатлонистка рассказала, как показала грудь на вечеринке

Знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в своей автобиографии "Другая" рассказала, как однажды устроила стриптиз. Случай произошел в баре в Праге, где ее будущий муж Петр Коукал и его друзья отмечали "мальчишник", сообщает Tyden.

Коукалова и ее подруги переоделись в стриптизерш, вышли на сцену и начали раздеваться. Когда один из друзей Коукала заметил, что это Габриэла, она показала свою обнаженную грудь.

"Я сбросила бюстгальтер, увидела, как кричит Петр, и после этого танцевальный номер прекратился. Некоторые парни были разочарованы тем, что мы его не завершили", — написала Коукалова в своей книге.

Напомним, что в феврале прошлого года Коукалова устроила стриптиз в прямом эфире после победы на чемпионате мира.