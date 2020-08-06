Зинченко женился на известной украинской журналистке

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко расписался с журналисткой каналов "Футбол 1/2/3" Владой Седан Щегловой.

Как сообщила сама девушка, официальная процедура прошла в британском посольстве еще 12 марта и до сих пор держалась в тайне.

"Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут внес свои коррективы", – сказала Седан у себя на Youtube-канале.

По словам Седан торжественная церемония запланирована 24 августа в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

Кроме того, осенью 2019-го Влада показала себя топлес.

8 июня прошлого года Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.