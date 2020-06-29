Зинченко прокомментировал слухи о романе с украинской теннисисткой

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что ранее он встречался с украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

"Не веселите", – написал Зинченко в Instagram-сторис, ответив на слухи о романе со спортсменкой.

Александр Зинченко опроверг слухи о романе с Ольгой Янчук Instagram euro_scope

Напомним, что в октябре 2019 года украинский футболист сделал предложение журналистке телеканалов "Футбол" Владе Седан, на которое она ответила согласием. Их свадьба была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и, по словам девушки, на 100% состоится в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янчук начала отношения со скандальным нападающим "Динамо" Жерсоном Родригесом, который был отправлен в аренду в турецкий "Анкарагюджю" из-за систематического нарушения режима.