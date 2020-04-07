Зинченко "показали" на вечеринке с проститутками, которую устроил футболист "Манчестер Сити"

После того, как футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер на карантине устроил с другом вечеринку с проститутками, в сети один за одним стали возникать предположения о личности этого друга.

Под подозрение попал и украинец Александр Зинченко. Популярный Youtube-канал 442oons представил мультипликационный фильм, в котором обыгрывает эту ситуацию.

В украинской озвучке от "Дубляж UA" девушка легкого поведения категорически отвергает кандидатуру игрока сборной Украины: "Ты выглядишь как 12-летний".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская теннисистка Ольга Янчук, которой ранее приписывали роман с футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко, порадовала подписчиков горячими снимками.

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