Зинченко оседлал известную украинскую журналистку

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко ярко проводит отпуск со своей новой девушкой - известной журналисткой телеканалов "Футбол 1/2" Владой "Седан" Щегловой.

У себя в Instagram красотка похвасталась снимкам с Голливуда. На одном из кадров 23-летня Влада держит на плечах футболиста.

"Проигрывать надо уметь", - подписала фотографию девушка.

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Влада Седан Щеглова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

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