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Зинченко оседлал известную украинскую журналистку

4.7тЧитать материал на украинском

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко ярко проводит отпуск со своей новой девушкой - известной журналисткой телеканалов "Футбол 1/2" Владой "Седан" Щегловой.

У себя в Instagram красотка похвасталась снимкам с Голливуда. На одном из кадров 23-летня Влада держит на плечах футболиста.

"Проигрывать надо уметь", - подписала фотографию девушка.

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"Органы поменялись местами": Зинченко показал, что вытворяет с новой девушкой
Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Влада Седан Щеглова

Влада Седан Щеглова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

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Персоны
Влада ЩегловаАлександр Зинченко
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