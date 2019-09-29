Зинченко опубликовал фото в постели с известной телеведущей

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко демонстрирует серьезные отношения со своей девушкой - известной телеведущей телеканала "Футбол" Владой Седан Щегловой.

У себя в Instagram-сторис футболист недавно выложил интимное фото, на котором он вместе с любимой нежится в постели.

Зинченко и Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Зинченко и Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Зинченко и Щеглова Instagram

Зинченко и Щеглова Instagram

Шевчук и Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Щеглова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

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