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29 сентября • обновлено в 23:20
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Зинченко опубликовал фото в постели с известной телеведущей

7.6т Читать материал на украинском

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко демонстрирует серьезные отношения со своей девушкой - известной телеведущей телеканала "Футбол" Владой Седан Щегловой.

У себя в Instagram-сторис футболист недавно выложил интимное фото, на котором он вместе с любимой нежится в постели.

Зинченко опубликовал фото в постели с известной телеведущей

Зинченко и Щеглова

Зинченко и Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Зинченко и Щеглова

Зинченко и Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Зинченко и Щеглова

Зинченко и Щеглова

Instagram

Зинченко и Щеглова

Зинченко и Щеглова

Instagram

Шевчук и Щеглова

Шевчук и Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Щеглова

Щеглова

Instagram

Новости
"Органы поменялись местами": Зинченко показал, что вытворяет с новой девушкой

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде. Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

8 июня Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

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Александр Зинченко Влада Щеглова
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