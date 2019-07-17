Живет в Украине: СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко

Экс-невеста легендарного Владимира Кличко Хайден Панеттьери уже длительное время не общается с дочерью Кайей-Евдокией.

Ребенок с момента расставания боксера и актрисы в августе минувшего года проживает в Украине вместе с отцом. При этом если раньше Панеттьери уделяла внимание дочери, то сейчас у нее множество других проблем, сообщает People.

"Учитывая, что ее дочь живет вдали, а жизнь Хайден постоянно меняется, у нее возникают другие проблемы", – заявили изданию в окружении американской актрисы.

Хайден Панеттьери childstarlets.com

Отмечается, что из-за судебного процесса над нынешним бойфрендом Панеттьери Брайаном Хикерсоном, который обвиняется в избиении возлюбленной, у Хайден нет времени на общение с дочерью. В последний раз актриса виделась с ребенком в феврале нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция представила новые подробности избиения Хайден Панеттьери ее бойфрендом.

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