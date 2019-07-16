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Жертвы FaceApp: как Усик, Малиновский и другие топ-спортсмены Украины постарели за один день

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Нашумевшее в последние дни приложение FaceApp буквально захлестнуло соцсети по всему миру, не обойдя стороной и спорт.

Ведущие спортсмены проводят свою карьеру в молодости в рассвете сил, а в старости часто забываются. Но если уж представилась возможность (пускай и гипотетическая), почему не пофантазировать насчет будущего вида лучших спортивных топов Украины?

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

А вот герой последних трансферных новостей в Италии Руслан Малиновский — довольно много.

Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

Виталий Миколенко остается в прекрасной форме.

Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

Александр Усик бодрячком.

Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

И Александр Гвоздик тоже.

Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

Как и украинского легионера НБА Алексея Лэня.

Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Жертвы FaceApp: как топ-спортсмены Украины постарели за день

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Александр Зинченко Виталий Миколенко Евгений Коноплянка Руслан Малиновский Жуниор Мораес Андрей Шевченко Александр Усик Александр Гвоздик Василий Ломаченко Дарья Белодед Элина Свитолина Даяна Ястремская Жан Беленюк Алексей Лэнь Святослав Михайлюк
Теги
сборная Украины по футболу ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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