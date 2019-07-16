Жертвы FaceApp: как Усик, Малиновский и другие топ-спортсмены Украины постарели за один день

Нашумевшее в последние дни приложение FaceApp буквально захлестнуло соцсети по всему миру, не обойдя стороной и спорт.
Ведущие спортсмены проводят свою карьеру в молодости в рассвете сил, а в старости часто забываются. Но если уж представилась возможность (пускай и гипотетическая), почему не пофантазировать насчет будущего вида лучших спортивных топов Украины?
OBOZREVATEL смотрит на многих украинских людей спорта через фокус FaceApp. И большинство из них вообще не узнает.
Александр Зинченко не слишком-то и изменится.
А вот герой последних трансферных новостей в Италии Руслан Малиновский — довольно много.
Андрей Лунин станет еще более суровым.
Виталий Миколенко остается в прекрасной форме.
Просто ветеран европейского футбола Евгений Коноплянка.
Жуниор Мораес задержится настолько долго в "Шахтере"?
Тренерская работа явно выматывает Андрея Шевченко.
Александр Усик бодрячком.
И Александр Гвоздик тоже.
Василий Ломаченко и через десятки лет останется лучшим в среднем весе?
У Жана Беленюка роскошная седина.
Элина Свитолина полна сил и энергии.
Даяна Ястремская тоже не сдает позиций в физической готовности.
А вот Дарью Белодед с первого раза и не узнать.
Как и украинского легионера НБА Алексея Лэня.
Святослав Михайлюк на уровне — лишь пару морщин.
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