Жертвы FaceApp: как Усик, Малиновский и другие топ-спортсмены Украины постарели за один день

Нашумевшее в последние дни приложение FaceApp буквально захлестнуло соцсети по всему миру, не обойдя стороной и спорт.

Ведущие спортсмены проводят свою карьеру в молодости в рассвете сил, а в старости часто забываются. Но если уж представилась возможность (пускай и гипотетическая), почему не пофантазировать насчет будущего вида лучших спортивных топов Украины?

OBOZREVATEL смотрит на многих украинских людей спорта через фокус FaceApp. И большинство из них вообще не узнает.

Александр Зинченко не слишком-то и изменится.

А вот герой последних трансферных новостей в Италии Руслан Малиновский — довольно много.

Андрей Лунин станет еще более суровым.

Виталий Миколенко остается в прекрасной форме.

Просто ветеран европейского футбола Евгений Коноплянка.

Жуниор Мораес задержится настолько долго в "Шахтере"?

Тренерская работа явно выматывает Андрея Шевченко.

Александр Усик бодрячком.

И Александр Гвоздик тоже.

Василий Ломаченко и через десятки лет останется лучшим в среднем весе?

У Жана Беленюка роскошная седина.

Элина Свитолина полна сил и энергии.

Даяна Ястремская тоже не сдает позиций в физической готовности.

А вот Дарью Белодед с первого раза и не узнать.

Как и украинского легионера НБА Алексея Лэня.

Святослав Михайлюк на уровне — лишь пару морщин.

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