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22 февраля • обновлено в 01:40
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Жертва скандального развода: как выглядит бывшая жена знаменитого российского экс-футболиста

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Милана Тюльпанова является бывшей женой экс-нападающего сборной России Александра Кержакова, с которым они считались одной из самых красивых пар в высшем обществе страны.

Их развод, случившийся в апреле 2019 года, сопровождался скандалами и судебными разбирательствами. Девушка с трудом сумела сохранить права на воспитание их общего сына Артемия из-за того, что бывший футболист обвинял ее в наркозависимости, а также заявляла о физическом насилии со стороны Кержакова.

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова

Сейчас она работает ведущей на канале RU.TV, занимается благотворительностью, являясь создательницей Instagram-страницы MilanaHelp, и постоянно радует многочисленных подписчиков, которых у нее 635 тысяч, своими фотографиями.

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова

@milana_tulpanova

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова

@milana_tulpanova

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова

@milana_tulpanova

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова

@milana_tulpanova

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова

@milana_tulpanova

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фотографии сербской модели Софии Милошевич, ради которой нападающий "Реала" Лука Йович ушел от матери своего семимесячного ребенка.

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Персона
Александр Кержаков
Место
Россия
Тег
модель
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