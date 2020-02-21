Жертва скандального развода: как выглядит бывшая жена знаменитого российского экс-футболиста

Милана Тюльпанова является бывшей женой экс-нападающего сборной России Александра Кержакова, с которым они считались одной из самых красивых пар в высшем обществе страны.
Их развод, случившийся в апреле 2019 года, сопровождался скандалами и судебными разбирательствами. Девушка с трудом сумела сохранить права на воспитание их общего сына Артемия из-за того, что бывший футболист обвинял ее в наркозависимости, а также заявляла о физическом насилии со стороны Кержакова.
Милана Тюльпанова
Сейчас она работает ведущей на канале RU.TV, занимается благотворительностью, являясь создательницей Instagram-страницы MilanaHelp, и постоянно радует многочисленных подписчиков, которых у нее 635 тысяч, своими фотографиями.
Милана Тюльпанова
@milana_tulpanova
Милана Тюльпанова
@milana_tulpanova
Милана Тюльпанова
@milana_tulpanova
Милана Тюльпанова
@milana_tulpanova
Милана Тюльпанова
@milana_tulpanova
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