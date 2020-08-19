Женатого Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой телеведущей
Звездного футболиста "Милана" Златана Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой.
Как сообщает издание The Sun, пара отдыхала в одном из заведений Сардинии. Местные таблоиды сразу заинтересовались этой историей и распустили слухи о романе между ними, однако представители Леотты информацию опровергли, заявив, что ее и женатого футболиста связывают исключительно профессиональные отношения.
Ранее Ибрагимович и телеведущая вместе снялись в рекламе приложения для фитнеса Buddyfit.
Отметим, что шведский нападающий уже 18 лет женат на модели Хелене Сегер и воспитывает с ней двух детей.
OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию несколько снимков, опубликованных на странице Леотты в Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, папарацци словили на пляже жену Криштиану Роналду Джорджину Родригес в бикини и без макияжа.