Женатого Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой телеведущей

Михаил Морозов Раздевалка 01:20, 20.08.2020

Звездного футболиста "Милана" Златана Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой.

Как сообщает издание The Sun, пара отдыхала в одном из заведений Сардинии. Местные таблоиды сразу заинтересовались этой историей и распустили слухи о романе между ними, однако представители Леотты информацию опровергли, заявив, что ее и женатого футболиста связывают исключительно профессиональные отношения.

Ранее Ибрагимович и телеведущая вместе снялись в рекламе приложения для фитнеса Buddyfit.

Отметим, что шведский нападающий уже 18 лет женат на модели Хелене Сегер и воспитывает с ней двух детей.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию несколько снимков, опубликованных на странице Леотты в Instagram.

Дилетта Леотта сидит у бассейна
Instagram Дилетты Леотты
Дилетта Леотта с собакой
Instagram Дилетты Леотты
Дилетта Леотта и горы
Instagram Дилетты Леотты
Дилетта Леотта на фоне заката
Instagram Дилетты Леотты
Дилетта Леотта сделала паузу во время тренировки
Instagram Дилетты Леотты

Как сообщал OBOZREVATEL, папарацци словили на пляже жену Криштиану Роналду Джорджину Родригес в бикини и без макияжа.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

В Украине установлен новый антирекорд по количеству больных COVID-19: статистика Минздрава на 19 августа

Кравчук снова дал интервью пропагандистам РФ: рассказал о планах по Донбассу

На 102 году жизни умер президент НАНУ Патон

Бутусов обратился к Зеленскому с подозрением в госизмене: в разведке назвали скандал с "вагнеровцами" домыслом

Взрослые мужчины плакали и звали маму: избитые ОМОНом в Беларуси протестующие рассказали о травмах и аресте