Женатого Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой телеведущей

Звездного футболиста "Милана" Златана Ибрагимовича заметили в ресторане со знаменитой итальянской телеведущей Дилеттой Леоттой.

Как сообщает издание The Sun, пара отдыхала в одном из заведений Сардинии. Местные таблоиды сразу заинтересовались этой историей и распустили слухи о романе между ними, однако представители Леотты информацию опровергли, заявив, что ее и женатого футболиста связывают исключительно профессиональные отношения.

Ранее Ибрагимович и телеведущая вместе снялись в рекламе приложения для фитнеса Buddyfit.

Отметим, что шведский нападающий уже 18 лет женат на модели Хелене Сегер и воспитывает с ней двух детей.

OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию несколько снимков, опубликованных на странице Леотты в Instagram.

Дилетта Леотта сидит у бассейна Instagram Дилетты Леотты

Дилетта Леотта с собакой Instagram Дилетты Леотты

Дилетта Леотта и горы Instagram Дилетты Леотты

Дилетта Леотта на фоне заката Instagram Дилетты Леотты

Дилетта Леотта сделала паузу во время тренировки Instagram Дилетты Леотты

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