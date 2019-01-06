Жена знаменитого украинского футболиста попала топлес на обложку журнала

Супруга известного экс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко украсила собой обложку популярного голландского журнала. Виктория Кобленко снялась в откровенной фотосессии.

Виктория Кобленко Instagram

"Аж как то стеснительно хвастаться, что она уже четвертая по счету и вторая по теме "мое тело", где я рассказываю все про то, как не люблю ходить в зал и чем питаюсь, чтобы диеты не держали меня в заложниках. У меня не всегда получалось и иногда я прыгала с головой во вседозволенность, но это длилось недолго и в общем процент моей победы над диетами растет", - подписала снимок девушка.

Виктория Кобленко Instagram

Виктория Кобленко Instagram

Виктория Кобленко Instagram

Виктория Кобленко Instagram

Виктория Кобленко Instagram

Виктория Кобленко Instagram

Виктория Кобленко Instagram

Новости Виктория Кобленко похвасталась эротическим фото с мужем

Как сообщал OBOZREVATEL, фотографии четы Кобленко произвели настоящий фурор в интернете. Виктория работает моделью, активно снимается в кино, ведет ток-шоу на телевидении и пишет колонки в таблоидах.

Девушка родилась в Виннице, но в 13 лет вместе с семьей переехала в Голландию где и живет уже более 20 лет.

Ранее Кобленко была признана мамой 2016 года по версии голландского журнала "Мама&Family". Семья украсила обложку нового выпуска.