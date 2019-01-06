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Жена знаменитого украинского футболиста попала топлес на обложку журнала

1.2тЧитать материал на украинском

Супруга известного экс-футболиста сборной Украины Евгения Левченко украсила собой обложку популярного голландского журнала. Виктория Кобленко снялась в откровенной фотосессии.

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

"Аж как то стеснительно хвастаться, что она уже четвертая по счету и вторая по теме "мое тело", где я рассказываю все про то, как не люблю ходить в зал и чем питаюсь, чтобы диеты не держали меня в заложниках. У меня не всегда получалось и иногда я прыгала с головой во вседозволенность, но это длилось недолго и в общем процент моей победы над диетами растет", - подписала снимок девушка.

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Виктория Кобленко

Виктория Кобленко

Instagram

Новости
Виктория Кобленко похвасталась эротическим фото с мужем

Как сообщал OBOZREVATEL, фотографии четы Кобленко произвели настоящий фурор в интернете. Виктория работает моделью, активно снимается в кино, ведет ток-шоу на телевидении и пишет колонки в таблоидах.

Девушка родилась в Виннице, но в 13 лет вместе с семьей переехала в Голландию где и живет уже более 20 лет.

Ранее Кобленко была признана мамой 2016 года по версии голландского журнала "Мама&Family". Семья украсила обложку нового выпуска.

Персона
Евгений Левченко
Место
Нидерланды
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