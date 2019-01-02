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Жена знаменитого футболиста случайно выложила фото и лишила мужа карьеры

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Защитник "Галатасарая" Сердар Азиз прикинулся больным, чтобы улететь на отдых. Обман неумышленно раскрыла его жена Тугче, выложив фото с расслабляющимся мужем на берегу океана.

Жена знаменитого футболиста случайно выложила фото и лишила мужа карьеры

Instagram

Перед матчем с "Сивасспором" футболист сообщил руководству "Галатасарая", что не готов играть из-за расстройства желудка. Игроку разрешили не присутствовать на матче. Так как после этого тура в чемпионате Турции начинался почти месячный перерыв, чета Сердар отправилась на Мальдивы.

Через 12 часов после матча студентка архитектурного ВУЗа опубликовала в Instagram фото, где ее абсолютно здоровый супруг нежится на курорте. Несмотря на то, что кадр был быстро удален, это вызвало большой скандал в команде.

Сперва шум подняли фанаты "Галатасарая", которые удивились, как Азиз справился с перелетом, если у него не было сил даже приехать на матч. Руководство клуба моментально отреагировало: игрока выставили на трансфер, а тренерский штаб отстранил его от тренировок.

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Тугче Азиз с мужем

Тугче Азиз с мужем

Instagram

Тугче Азиз

Тугче Азиз

Instagram

Новости
Жена экс-футболиста сборной Украины выложила фото без нижнего белья

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер сборной Аргентины угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард "Интера" случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.

Место
Турция
Тег
Галатасарай Стамбул
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