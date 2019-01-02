Жена знаменитого футболиста случайно выложила фото и лишила мужа карьеры

Защитник "Галатасарая" Сердар Азиз прикинулся больным, чтобы улететь на отдых. Обман неумышленно раскрыла его жена Тугче, выложив фото с расслабляющимся мужем на берегу океана.

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Перед матчем с "Сивасспором" футболист сообщил руководству "Галатасарая", что не готов играть из-за расстройства желудка. Игроку разрешили не присутствовать на матче. Так как после этого тура в чемпионате Турции начинался почти месячный перерыв, чета Сердар отправилась на Мальдивы.

Через 12 часов после матча студентка архитектурного ВУЗа опубликовала в Instagram фото, где ее абсолютно здоровый супруг нежится на курорте. Несмотря на то, что кадр был быстро удален, это вызвало большой скандал в команде.

Сперва шум подняли фанаты "Галатасарая", которые удивились, как Азиз справился с перелетом, если у него не было сил даже приехать на матч. Руководство клуба моментально отреагировало: игрока выставили на трансфер, а тренерский штаб отстранил его от тренировок.

Тугче Азиз Instagram

Тугче Азиз Instagram

Тугче Азиз Instagram

Тугче Азиз Instagram

Тугче Азиз Instagram

Тугче Азиз Instagram

Тугче Азиз с мужем Instagram

Тугче Азиз Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно лидер сборной Аргентины угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард "Интера" случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.