Жена знаменитого футболиста приоткрыла бюст в платье на голое тело

Жена лидера сборной Аргентины и французского ПСЖ Мауро Икарди собрала множество восторженных комментариев в Instagram, опубликовав свою домашнюю фотографию.

На снимке Ванда Нара запечатлена в платье, надетом на голое тело. Наряд с трудом вместил объемную грудь девушки.

Ванда Нара Instagram Ванды Нары

Как сообщал OBOZREVATEL, Ванда в молодости подрабатывала, снимаясь в порно-фильмах.

Сейчас 33-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пятерых детей, из которых лишь двое – дети футболиста.

Как сообщил OBOZREVATEL, Мауро Икарди угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфоном, форвард случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.

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