Жена знаменитого футболиста оказалась порноактрисой - фото 18+

Жена лидера сборной Аргентины и итальянского "Интера" Мауро Икарди в молодости подрабатывала, снимаясь в порно-фильмах.

В сети всплыли старые фото и видео Ванды Нары. Сейчас 32-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пятерых детей, из которых лишь двое - дети футболиста.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть некоторые фотографии Ванды.

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Ванда Икарди Соцсети

Как сообщил OBOZREVATEL, Мауро Икарди угодил в пикантную ситуацию во время своего отдыха в Африке. Развлекаясь со смартфонов, форвард "Интера" случайно выложил в сеть фото своей обнаженной супруги, которая готовилась принять душ.

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