Жена Зинченко показала себя в просвечивающемся купальнике

Известная украинская журналистка Влада Седан Щеглова, которая вышла замуж за игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, похвасталась фотографиями с отдыха в Португалии, где проходят четвертьфиналы Лиги чемпионов.

На снимках веселая и загорелая 24-летняя красавица позирует в желто-бело-синем купальнике, который не полностью скрывает все интимные части бюста девушки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью украинки.

Влада Седан под пальмами Instagram Влады Седан

Влада Седан на берегу бассейна Instagram Влады Седан

Влада Седан в купальнике, который не совсем скрывает бюст Instagram Влады Седан

Влада Седан в аэропорту Instagram Влады Седан

Влада Седан на фоне вечернего Лондона Instagram Влады Седан

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

Кроме того, осенью 2019-го Влада показала себя топлес.

8 июня прошлого года Зинченко отметился необычным поступком после матча отбора на Евро-2020 с Сербией. Во время интервью Саша в прямом эфире поцеловал Владу.

Щеглова стала настоящей знаменитостью после Евро-2016, когда она в образе украинской болельщицы взорвала интернет.

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