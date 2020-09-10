Жена Зинченко сказала, чем ее поразил Шевченко на свадьбе. Видео

Журналистка каналов "Футбол 1/2/3" Влада Седан Щеглова рассказала, что на ее свадьбе с Александром Зинченко, очень запомнился тост Андрея Шевченко.

По словам молодой жены футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити", Андрей Николаевич сказал такие вещи, что она даже не знала, что он где-то когда-то ее видел или наблюдал за ней.

"Он рассказывал, что когда я начала работать в программе "Главная команда", он сразу увидел, что какие-то не такие взгляды у меня с Зиной. Приятно, что человек такого уровня помнит меня не только, как девушку или жену Зинченко", – сказала Седан в эфире Youtube-канала "Трындец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влада похвасталась видео со своей свадьбы и поразила Instagram.

Напомним, Зинченко и Щеглова (журналистский псевдоним – Седан – ред.) начали встречаться весной минувшего года. А в октябре футболист сделал любимой предложение. 12 марта 2020 года пара расписалась в Лондоне.