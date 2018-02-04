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Жена Ярмоленко восхитила поклонников коротким платьем с глубоким декольте: опубликовано фото

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30-летняя супруга украинского полузащитника дортмнудской "Боруссии" Андрея Ярмоленко продолжает в соцсетях покорять сердца поклонников.

Не так давно Инна Ярмоленко похвасталась обворожительной фотографией в роскошном коротком платье с глубоким декольте.

Фанаты не остались равнодушными к такому кадру, завалив красотку огромным количеством лестных отзывов.

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"Супер", "Красавица", "Крутая", "Дуже чарівна", "Просто огнище", - пишут юзеры в комментариях под фотографией.

Напомним, что Андрею Ярмоленко придется передвигаться с помощью костылей из-за травмы, полученной в матче чемпионата Германии с "Фрайбурга". По словам самого игрока, его ждет достаточно длинный процесс восстановления.

Накануне Ярмоленко отправил сына в "нокдаун" и получил ответку.

Персоны
Андрей ЯрмоленкоИнна Ярмоленко
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