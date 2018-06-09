Жена Ярмоленко восхитила Instagram бомбовым фото в бикини

30-летняя супруга украинского полузащитника дортмундской "Боруссии" Андрея Ярмоленко вызвала настоящий фурор в социальных сетях своим снимком в купальнике.

Великолепное тело Инны произвело неизгладимое впечатление на подписчиков. Друзья девушки отмечают шикарный пресс, называя фигуру огненной.

Отметим, что не так давно Инна Ярмоленко похвасталась обворожительной фотографией в роскошном коротком платье с глубоким декольте.

Фанаты не остались равнодушными к такому кадру, завалив красотку огромным количеством лестных отзывов.

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

Инна Ярмоленко

Как сообщал ранее OBOZREVATEL в конце прошлого года Инна Ярмоленко произвела фурор в соцсетях снимком в завлекающем бикини.