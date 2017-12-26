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Жена Ярмоленко произвела фурор в соцсетях снимком в завлекающем бикини

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Украинский футболист дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вместе с семьей проводит свой отдых на берегу океана.

Инна Ярмоленко

Instagram

Супруга нападающего Инна уже успела похвастаться снимком, сделанным на бортике бассейна в одном из отелей.

Инна Ярмоленко

Instagram

В кадре девушка в соблазнительном купальнике легко и непринужденно улыбается в камеру. Фигура второй половинки лидера сборной Украины произвела настоящий фурор в Instagram.

Инна Ярмоленко

Instagram

Поклонники Инны оставили множество лестных комментариев, отмечая красоту девушки.

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Жена Ярмоленко порвала Instagram соблазнительными фото в откровенном купальнике

Как сообщал ранее "Обозреватель" Ярмоленко отметился великолепным ударом в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Баварии"

Персоны
Инна ЯрмоленкоАндрей Ярмоленко
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