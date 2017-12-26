Жена Ярмоленко произвела фурор в соцсетях снимком в завлекающем бикини

Украинский футболист дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вместе с семьей проводит свой отдых на берегу океана.
Инна Ярмоленко
Супруга нападающего Инна уже успела похвастаться снимком, сделанным на бортике бассейна в одном из отелей.
Инна Ярмоленко
В кадре девушка в соблазнительном купальнике легко и непринужденно улыбается в камеру. Фигура второй половинки лидера сборной Украины произвела настоящий фурор в Instagram.
Инна Ярмоленко
Поклонники Инны оставили множество лестных комментариев, отмечая красоту девушки.
Как сообщал ранее "Обозреватель" Ярмоленко отметился великолепным ударом в матче 1/8 финала Кубка Германии против "Баварии"