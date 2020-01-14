Главная Новости
14 января • обновлено в 21:07
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Жена вратаря сборной Украины восхитила безупречными бедрами

2.2т
Читать материал на украинском

Вратарь сборной Украины Денис Бойко свой отдых вместе с женой Валерией проводит в солнечной Индонезии.

Девушка не устает радовать своих подписчиков в Instagram своей спортивной фигурой, собирая сотни восторженных комментариев под снимками с пляжей Бали.

Накануне девушка произвела настоящий фурор, продемонстрировав всем свои идеальные ягодицы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Читайте:

Ссылка

В январе прошлого года Валерия порадовала своих подписчиков черно-белыми снимками со своей эротической фотосессии. Жена вратаря "Динамо" опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Денис Бойко
Место
Индонезия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
8
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги