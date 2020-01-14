Жена вратаря сборной Украины восхитила безупречными бедрами

Вратарь сборной Украины Денис Бойко свой отдых вместе с женой Валерией проводит в солнечной Индонезии.
Девушка не устает радовать своих подписчиков в Instagram своей спортивной фигурой, собирая сотни восторженных комментариев под снимками с пляжей Бали.
Накануне девушка произвела настоящий фурор, продемонстрировав всем свои идеальные ягодицы.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.
Лера Бойко
@lera2802
Лера Бойко
@lera2802
Лера Бойко
@lera2802
Лера Бойко
@lera2802
Лера Бойко
@lera2802
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В январе прошлого года Валерия порадовала своих подписчиков черно-белыми снимками со своей эротической фотосессии. Жена вратаря "Динамо" опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.
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