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26 декабря • обновлено в 20:07
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Жена вратаря сборной Украины показала раздетые фото с отдыха

1.2т
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Вратарь сборной Украины Денис Бойко после тяжелого сезона вместе со своей супругой проводит отдых в Индонезии.

Валерия Бойко восхитила своих подписчиков в Instagram идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

instagram.com/lera2802

Новости
Раздетая жена голкипера сборной Украины разорвала сеть снимками с отдыха

В январе прошлого года Валерия порадовала своих подписчиков черно-белыми снимками со своей эротической фотосессии. Жена вратаря "Динамо" опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Денис Бойко
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