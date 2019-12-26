Жена вратаря сборной Украины показала раздетые фото с отдыха

Вратарь сборной Украины Денис Бойко после тяжелого сезона вместе со своей супругой проводит отдых в Индонезии.
Валерия Бойко восхитила своих подписчиков в Instagram идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
Лера Бойко
instagram.com/lera2802
В январе прошлого года Валерия порадовала своих подписчиков черно-белыми снимками со своей эротической фотосессии. Жена вратаря "Динамо" опубликовала в Instagram несколько эффектных кадров.
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