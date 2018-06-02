В сети выложили редкое видео со свадьбы Усика

В сети появилось редкое видео 9-летней давности со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.

В ролике видно, как счастливая Екатерина Усик вместе со своим знаменитым супругом по очереди допивают шампанское из бокалов и по традиции разбивают посуду, бросая ее через плечо. Александру это сделать удалось удачно, а вот его вторая половинка неожиданно для всех присутствующих кинула хрусталь в машину из свадебного кортежа.

"Мы планировали свадьбу и раньше. Но когда я приехал после чемпионата мира, то все очень быстро произошло – буквально за неделю. Жена уже была беременна, поэтому пришлось ускориться. Быстро сделали свадьбу, спонтанно, но очень круто получилось – с друзьями и близкими", - вспоминал позже боксер.

Ранее Усик показал, чем занимается с женой на пляже в Мексике.