Жена украинского тренера разделась на пляже и впечатлила формами

Главный тренер футбольного клуба "Мариуполь" Александр Бабич в свой отпуск поехал вместе с супругой в Дубай.
Фотографии Натальи на пляжах арабского курорта вызвали бурный восторг в Instagram.
В кадре женщина демонстрирует великолепное тело, которое даст фору многим молодым женам украинских футболистов.
Наталья Бабич и Александр Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Наталья Бабич
@babichnatali
Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.
Ольга Гринкевич поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.
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