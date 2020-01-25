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25 января • обновлено в 17:33
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Жена украинского тренера разделась на пляже и впечатлила формами

1.8т
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Главный тренер футбольного клуба "Мариуполь" Александр Бабич в свой отпуск поехал вместе с супругой в Дубай.

Фотографии Натальи на пляжах арабского курорта вызвали бурный восторг в Instagram.

В кадре женщина демонстрирует великолепное тело, которое даст фору многим молодым женам украинских футболистов.

Наталья Бабич и Александр Бабич

Наталья Бабич и Александр Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

Наталья Бабич

Наталья Бабич

@babichnatali

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Автор
Максим Богданов
Тег
ФК Мариуполь
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