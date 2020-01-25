Жена украинского тренера разделась на пляже и впечатлила формами

Главный тренер футбольного клуба "Мариуполь" Александр Бабич в свой отпуск поехал вместе с супругой в Дубай.

Фотографии Натальи на пляжах арабского курорта вызвали бурный восторг в Instagram.

В кадре женщина демонстрирует великолепное тело, которое даст фору многим молодым женам украинских футболистов.

Наталья Бабич и Александр Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Наталья Бабич @babichnatali

Новости Молодая жена Реброва похвасталась фигурой в горячем бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.

Ольга Гринкевич поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!