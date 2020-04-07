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7 апреля • обновлено в 09:24
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Жена украинского боксера покорила сеть сексуальным танцем: итоги спорта 6 апреля

1.1т
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В Мадриде умер легендарный сербский футбольный тренер Радомир Антич, а супруга украинского боксера Тараса Шелестюка всполошила сеть горячим танцем.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 6 апреля.

Кроме того, Артем Милевский назвал странной ситуацию с коронавирусом в Беларуси. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Хабиб - Фергюсон UFC
Персоны
Артем Милевский Тарас Шелестюк Ирина Морозюк
Теги
Атлетико Мадрид ФК Барселона Реал Мадрид
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