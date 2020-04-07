Жена украинского боксера покорила сеть сексуальным танцем: итоги спорта 6 апреля

В Мадриде умер легендарный сербский футбольный тренер Радомир Антич, а супруга украинского боксера Тараса Шелестюка всполошила сеть горячим танцем.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 6 апреля.

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