Жена украинского чемпиона мира восхитила сеть своей внешностью

После того, как украинский чемпион мира смешанных боевых искусств по версии WWFC в тяжелом весе Сергей Спивак добыл первую победу в UFC, болельщики заинтересовались и его личной жизнью.

24-летний уроженец Кишенева больше года женат на молдавской красавице Яне Букатарь. Пара познакомилась в одном из спортзалов и после двух с половины лет романтичного конфетно-букетного периода связали себя официальными узами брака.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью второй половинки нашего сенсационного чемпиона.

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

Яна Букатарь Instagram

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