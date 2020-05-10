Жена самого титулованного футболиста в мире показала соблазнительное фото

Испанская модель Джоана Санс, которая является супругой самого титулованного футболиста в мире Дани Алвеса поразила Instagram соблазнительными снимками.

27-летняя красотка с ростом 180 см запечатлена в кадре слегка выныривающей из бассейна, сексуально оголяя спину и бедра.

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Напомним, что 37-летний бразилец выступает в родном "Сан-Паулу" на позиции крайнего защитника. Он дважды становился обладателем Кубка УЕФА с "Севильей", трижды выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной" и является обладателем четырех Суперкубков УЕФА.

Алвес находился 3 года в браке с Динорой Сантана, у них родилось 2 ребенка — сын Даниэл (названный в честь отца) и дочь Виктория, но в конце 2011 года их брак распался.

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Джоана Санс @joanasanz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва во время карантина порадовала подписчиков в Instagram архивным снимком со своего отдыха.

Анна выложила фотографию в роскошном купальнике и произвела настоящий фурор стройной фигурой.