Жена Роналду выложила фото в купальнике: Криштиану не сдержался в комментариях

Максим Богданов Раздевалка 18:17, 7.07.2020 Обновлено: 18:24, 7.07.2020

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог удержаться от комплимента в комментариях под фото своей жены Джорджины Родригес.

Испанка выложила в Instagram новую фотографию в черном купальнике. Красотка позирует возле пирса перед спуском в воду.

"Самая красивая женщина на земле", – написал под снимком 35-летний Роналду.

Instagram Джорджины Родригес

Напомним, что Криштиану и Джорджина начали отношения в 2016 году. Они познакомились в бутике Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас пара воспитывает общую дочь и трех детей Роналду от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес произвела фурор в сети, похваставшись идеальными ягодицами.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

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