Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог удержаться от комплимента в комментариях под фото своей жены Джорджины Родригес.

Испанка выложила в Instagram новую фотографию в черном купальнике. Красотка позирует возле пирса перед спуском в воду.

"Самая красивая женщина на земле", – написал под снимком 35-летний Роналду.

Жена Роналду выложила фото в купальнике: Криштиану не сдержался в комментариях Instagram Джорджины Родригес

Напомним, что Криштиану и Джорджина начали отношения в 2016 году. Они познакомились в бутике Gucci, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас пара воспитывает общую дочь и трех детей Роналду от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес произвела фурор в сети, похваставшись идеальными ягодицами.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности