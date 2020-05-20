Жена Роналду выложила фото с большим декольте и головой Криштиану между ее ног

Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес поразила своих поклонников неожиданным снимком.

В кадре девушка, облаченная в розовый комбинезон с глубоким декольте, держит между ног голову португальца.

"Люблю баловать моего возлюбленного. Во второй половине дня практикую плетение косичек от корней (эта модель знает, как оставаться неподвижной)", – подписала фотографию Джорджина.

Джорджина Родригес @georginagio

Джорджина Родригес @georginagio

Джорджина Родригес @georginagio

Джорджина Родригес @georginagio

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджина Родригес впечатлила своих подписчиков соблазнительным видео в обтягивающих трениках.

Родригес вызвала большой ажиотаж в сети, поделившись фотографией своих идеальных ягодиц в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

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