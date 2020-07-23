Жена Криштиану Роналду снялась в прозрачном белье и произвела фурор в Instagram

Фотография жены нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджины Родригес за сутки собрала почти 2 млн лайков в Instagram.

На снимке девушка позирует в прозрачном белье, прикрыв интимные части тела рукой.

"Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей", – гласит подпись.

Джорджины Родригес снялась в прозрачном белье Instagram Джорджины Родригес

Напомним, что Криш познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы, а недавно красотка опубликовала летний снимок в леопардовом купальнике