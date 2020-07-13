Жена Роналду станцевала тверк в обтягивающей одежде

Жена звезды "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала поклонникам, как разминает ягодицы перед тренировкой, станцевав тверк.

"Когда хочешь тренироваться и дурачиться одновременно", – подписала испанская модель ролик у себя в Instagram.

На видео на Джорджине надеты обтягивающие лосины, которые максимально подчеркивают ее пышные формы.

За сутки ролик Родригес посмотрели почти восемь миллионов человек и оставили под ним более 22 тысяч комментариев.

Напомним, что Криштиану и Джорджина познакомились в 2016 году, когда футболист пришел в магазин Gucci, а девушка работала там консультанткой. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с ней спортсмен воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес опубликовала сексуальную фотографию в купальнике, которую не постеснялся прокомментировать Роналду.