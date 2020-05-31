Жена Роналду похвасталась волнующим фото в обтягивающей одежде

Максим Богданов Раздевалка 16:11, 31.05.2020 Обновлено: 16:12, 31.05.2020

Жена звездного футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес произвела настоящий фурор в соцсетях своим горячим фото из тренажерного зала.

26-летняя уроженка Буэнос-Айреса показала, как она выглядит после тренировки. На снимке уставшая и довольная Родригес хвастается великолепно проделанной работой, одетая в обтягивающие спортивные штаны, подчеркивающие все ее накаченные выпуклости.

Джорджина Родригес
@georginagio

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джорджина Родригес впечатлила своих подписчиков соблазнительным видео в обтягивающих трениках.

Родригес вызвала большой ажиотаж в сети, поделившись фотографией своих идеальных ягодиц в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

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