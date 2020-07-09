Жена Роналду похвасталась горячим снимком в леопардовом купальнике

Михаил Морозов Раздевалка 17:58, 9.07.2020

Жена нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала летний снимок в леопардовом купальнике, пожелав всем своим подписчикам хорошего дня.

Акцент в фотографии сделан на пышную грудь модели. Ее глаза полностью скрыты под панамой.

Джорджина Родригес похвасталась горячим снимком в леопардовом купальнике
Instagram Джорджины Родригес

Подписчики Джорджины в Instagram не смогли сдержать эмоции, засыпав Родригес комплиментами и отметив, как Криштиану Роналду с ней повезло.

Напомним, что звездный футболист познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы.

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Спорт Раздевалка

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