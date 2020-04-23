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23 апреля • обновлено в 21:11
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Жена Роналду надела треники и сняла соблазнительное видео

2.1т
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Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес впечатлила своих подписчиков соблазнительным видео.

26-летняя уроженка Буэнос-Айреса опубликовала в Instagram тренировку ягодиц. За три часа ролик посмотрели более 1 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес несколько дней назад похвасталась весенней фотографией, где сделала акцент на внушительном бюсте.

Ранее Джорджина порадовала своих поклонников новым видео в Instagram. Девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Джорджина Родригес
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