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7 мая • обновлено в 22:18
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Жена рекордсмена сборной Украины по футболу Вячеслава Шевчука снялась обнаженной

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Супруга экс-защитника "Шахтера" Вячеслава Шевчука, который в 2016 году завершил карьеру, поразила подписчиков откровенными кадрами.

Инна Шевчук снялась топлес, прикрыв роскошные формы руками.

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Инна Шевчук

Инна Шевчук

@inno_chka

Напомним, что ранее Инна похвасталась своими эротичными фотографиями в стиле Тарантино.

Отметим, что Шевчуку принадлежит национальный рекорд — в 37 лет он стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы 2016 года во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018-го Шевчук попал в скандал с Крымом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Вячеслав Шевчук
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