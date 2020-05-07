Жена рекордсмена сборной Украины по футболу Вячеслава Шевчука снялась обнаженной

Супруга экс-защитника "Шахтера" Вячеслава Шевчука, который в 2016 году завершил карьеру, поразила подписчиков откровенными кадрами.
Инна Шевчук снялась топлес, прикрыв роскошные формы руками.
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Инна Шевчук
@inno_chka
Напомним, что ранее Инна похвасталась своими эротичными фотографиями в стиле Тарантино.
Отметим, что Шевчуку принадлежит национальный рекорд — в 37 лет он стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы 2016 года во Франции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018-го Шевчук попал в скандал с Крымом.
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