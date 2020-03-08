Главная Новости
8 марта • обновлено в 03:47
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Жена Реброва разделась на отдыхе и впечатлила формами

1.9т
Читать материал на украинском

Супруга главного тренера венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва произвела настоящий фурор у себя в Instagram, выложив соблазнительные снимки с пляжа в Дубае.

У себя в аккаунте Анна восхитила подписчиков идеальной фигурой в соблазнительном купальнике.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки украинки.

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Анна Реброва

Анна Реброва

@annar2202

Впервые о романе Сергея и Анны заговорили в 2015 году, когда журналисты засняли их в одном из торговых центров Киева. 25 января в молодой семье Ребровых случилось пополнение. После этого экс-наставник "Динамо" и его новоиспеченная супруга переехали в элитную новостройку в центре столицы.

Первая супруга динамовца пять лет назад, будучи за рулем внедорожника, попала в аварию под Киевом. Тогда погибла беременная девушка и пострадал ее муж в машине, в которую врезался джип Людмилы Ребровой. С тех пор Людмила с сыном Дмитрием живет в Лондоне. Если верить соцсетям, она работает в банковской сфере, а Дима занимается футболом.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Сергей Ребров
Место
ОАЭ Дубай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Колос
VS
Шахтер
Тотал больше 3-х голов
1.77 Сделать ставку
Сивасспор
VS
Галатасарай
Тотал больше 3-х голов
2.304 Сделать ставку
Победа Херрманн
3.40 Сделать ставку
Победа Йоханнеса Бе
2.1 Сделать ставку
Свитолина
VS
Рус
Тотал меньше 20,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Бегу
VS
Цуренко
Победа украинки
1.81 Сделать ставку
Челси
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.96 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед с форой (+1)
1.80 Сделать ставку
Бавария
VS
Аугсбург
Тотал меньше 4.5
1.77 Сделать ставку
Вильярреал
VS
Леганес
Победа Вильярреала
1.84 Сделать ставку