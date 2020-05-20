Жена Плющенко рассказала о проблемах с большой грудью

Максим Богданов Раздевалка 22:37, 20.05.2020 Обновлено: 22:54, 20.05.2020

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская призналась, что мучается с большим бюстом.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

"Для меня пошлость – излишне показывать грудь. У меня большая грудь, это для меня всегда было проблемой. Все мечтают, а я наоборот хотела бы маленькую. Потому что какое платье ни надень, эта грудь все время вываливается. У Филиппа Плейна (немецкого модельера, основателя компании Phillip Plein International Group) все девушки ярко оголяют грудь. Я себе такого не представляю", – заявила Рудковская во время дебатов с блогершей Ариной Холиной на Youtube-канале Ксении Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Плющенко заявил, что в столице России очень много заболевших коронавирусом.

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Спорт Раздевалка

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