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Жена непобедимого украинского боксера в бикини залезла на пальму

Максим Богданов
Максим Богданов
Раздевалка
1,1 т.
Алина Шелестюк

Алина Шелестюк. Instagram Алины Шелестюк

Супруга знаменитого украинского боксера среднего веса Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) показала, как проводит время в Майами.

Алина Шелестюк в ультракоротком бикни залезла на одну из пальм, которая росла на берегу. В видео девушка соблазнительно крутит бедрами под зажигательную музыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина произвела фурор у подписчиков в Instagram своим соблазнительным фото.

В кадре Алина Шелестюк одета в белое кружевное белье, которое подчеркивает спортивные и упругие формы красотки.

Тарас Шелестюк
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