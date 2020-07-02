Жена непобедимого украинского боксера в бикини залезла на пальму
Алина Шелестюк. Instagram Алины Шелестюк
Супруга знаменитого украинского боксера среднего веса Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) показала, как проводит время в Майами.
Алина Шелестюк в ультракоротком бикни залезла на одну из пальм, которая росла на берегу. В видео девушка соблазнительно крутит бедрами под зажигательную музыку.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина произвела фурор у подписчиков в Instagram своим соблазнительным фото.
В кадре Алина Шелестюк одета в белое кружевное белье, которое подчеркивает спортивные и упругие формы красотки.
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