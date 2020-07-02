Жена непобедимого украинского боксера в бикини залезла на пальму

Супруга знаменитого украинского боксера среднего веса Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) показала, как проводит время в Майами.

Алина Шелестюк в ультракоротком бикни залезла на одну из пальм, которая росла на берегу. В видео девушка соблазнительно крутит бедрами под зажигательную музыку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина произвела фурор у подписчиков в Instagram своим соблазнительным фото.

В кадре Алина Шелестюк одета в белое кружевное белье, которое подчеркивает спортивные и упругие формы красотки.