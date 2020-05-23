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23 мая • обновлено в 22:59
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Жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелюстека похвасталась полураздетым фото

2.7т
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Супруга знаменитого украинского боксера среднего веса Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) произвела фурор у подписчиков в Instagram своим соблазнительным фото.

В кадре Алина Шелестюк одета в белое кружевное белье, которое подчеркивает спортивные и упругие формы красотки.

Ранее Шелестюк похвастался соблазнительным видео с раздетой Алиной.

Напомним, что Тарас – "бронзовый" призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

В апреле Алина опубликовала в Instagram свой сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Тарас Шелестюк
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