Жена Малиновского после родов похвасталась фигурой в купальнике

Максим Богданов Раздевалка 18:45, 10.06.2020 Обновлено: 19:05, 10.06.2020

Супруга лидера сборной Украины по футболу Руслана Малиновского Роксана произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив фотографии с берега озера Гарда – самого большого озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп.

26-летняя жена футболиста "Аталанты" позирует в купальнике, демонстрируя свою фигуру спустя полгода после родов. Поклонники девушки не сдерживают эмоций, называя ее фигуру настоящей бомбой.

Отметим, что в ноябре у пары в клинике Бергамо родилась дочка Оливия.

Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7
Руслан Малиновский
@roksana_m7
Роксана Малиновская
@roksana_m7

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена неизвестного широкой публике бразильского футболиста Хадсона Сантоса Карина Флорес похвасталась невероятно привлекательной внешностью и прекрасным телом.

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Спорт Раздевалка

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