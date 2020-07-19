Жена Криштиану Роналду произвела фурор формами в купальнике

Жена нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес собрала огромное число восторженных комментариев, похваставшись фотографиями в купальнике.

На одном снимке девушка позирует, сидя на пирсе. При этом поза подчеркивает пышные бедра. На втором Джорджина сидит на яхте, демонстрируя объемный бюст.

Джорджина Родригес спиной на пирсе Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес сидит на яхте Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес выходит из машины Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес вместе с Роналду Instagram Джорджины Родригес

Пользователи интернета не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку признаниями в любви.

Напомним, что Криш познакомился с испанкой в магазине Gucci в 2016 году. Там она работала продавцом-консультантом. В 2017-м она родила ему дочь Алану Мартину. Вместе с Джорджиной Роналду воспитывает своих трех детей от суррогатных матерей.

21 ноября прошлого года Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригес вышла развешивать белье в одних трусах, показав поклонникам идеальные ягодицы, а недавно красотка опубликовала летний снимок в леопардовом купальнике